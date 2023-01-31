Объявлены результаты мониторинга рынка продовольственных товаров

В прошлом году в результате мониторингов, проведенных на рынке продовольственных товаров в рамках антиинфляционных мер, были возбуждены дела против 12 субъектов по сбыту риса, 2 - соли, 5 - чая и 10 - гречки.

В прошлом году в результате мониторингов, проведенных на рынке продовольственных товаров в рамках антиинфляционных мер, были возбуждены дела против 12 субъектов по сбыту риса, 2 - соли, 5 - чая и 10 - гречки.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения в 2022 году.

"Было выдано предписание о выплате в государственный бюджет 1,3 млн манатов прибыли, полученной незаконным путем за сбыт соли, 715 тыс. манатов - гречки", - добавил М.Аббасбейли.

По его словам, в рамках антимонопольных мер ООО Azercell Telekom было предписано устранить факты нарушения закона и наложена финансовая санкция в размере 1,6 млн манатов: "ООО Araz Supermarket предписано не заниматься распространением незаконной рекламы, и применена финансовая санкция в размере 2,5 млн манатов".