О нас

В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы

В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы
Бизнес
15 августа 2025 г. 15:40
В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 17 сентября проведет 3 земельных конкурса и 22 аукциона в регионах Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минэкономики.

Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Мингячевире, Агдаше, Кюрдамире, Геранбое, Нафталане, Газахе, Джалилабаде, Масаллы, Билясуваре и Агсу. На конкурсы и аукционы будут выставлены 25 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.

Подробную информацию об аукционах можно получить по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi