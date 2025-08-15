В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 17 сентября проведет 3 земельных конкурса и 22 аукциона в регионах Азербайджана.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Минэкономики.
Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Мингячевире, Агдаше, Кюрдамире, Геранбое, Нафталане, Газахе, Джалилабаде, Масаллы, Билясуваре и Агсу. На конкурсы и аукционы будут выставлены 25 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.
Подробную информацию об аукционах можно получить