В Азербайджане объявлены очередные земельные аукционы

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики 17 сентября проведет 3 земельных конкурса и 22 аукциона в регионах Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минэкономики.

Аукционы пройдут в территориальных отделениях Госслужбы в Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Мингячевире, Агдаше, Кюрдамире, Геранбое, Нафталане, Газахе, Джалилабаде, Масаллы, Билясуваре и Агсу. На конкурсы и аукционы будут выставлены 25 земельных участков, принадлежащих различным муниципальным органам.