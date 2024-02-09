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Названо число трудовых договоров в Азербайджане

Названо число трудовых договоров в Азербайджане В Азербайджане число трудовых договоров выросло на 414,1 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 февраля текущего года достигло 1 млн 816 тыс.
Бизнес
9 февраля 2024 г. 12:31
Названо число трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане число трудовых договоров выросло на 414,1 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 февраля текущего года достигло 1 млн 816 тыс.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

За эти годы в частном секторе ненефтяной отрасли этот показатель увеличился на 364 533 единицы до 904 455.

"Стимулирующая налоговая политика за последние 5 лет привела к значительным изменениям на рынке труда. Данный рост является результатом принятых Государственной налоговой службой мер по легализации рабочих мест, "обелению" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности", - отмечается в информации.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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