Названо число трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане число трудовых договоров выросло на 414,1 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 февраля текущего года достигло 1 млн 816 тыс.

В Азербайджане число трудовых договоров выросло на 414,1 тыс. единиц по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 февраля текущего года достигло 1 млн 816 тыс.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

За эти годы в частном секторе ненефтяной отрасли этот показатель увеличился на 364 533 единицы до 904 455.

"Стимулирующая налоговая политика за последние 5 лет привела к значительным изменениям на рынке труда. Данный рост является результатом принятых Государственной налоговой службой мер по легализации рабочих мест, "обелению" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности", - отмечается в информации.