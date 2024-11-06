В Азербайджане объявлен очередной автомобильный аукцион

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион 27 транспортных средств, принадлежащих различным государственным учреждениям.

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион 27 транспортных средств, принадлежащих различным государственным учреждениям.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион состоится 19 декабря в 10:00 в Центре услуг недвижимости (город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны представить необходимые документы в Центр не позднее чем за 3 дня до начала аукциона и внести задаток на счет Центра организации аукционов.