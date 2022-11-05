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В Азербайджане объявлен конкурс на финансирование проектов МСП

В Азербайджане объявлен конкурс на финансирование проектов МСП Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики объявляет третий грантовый конкурс на финансирование проектов в сфере образования, науки, исследований.
Бизнес
5 ноября 2022 г. 15:30
В Азербайджане объявлен конкурс на финансирование проектов МСП

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики объявляет третий грантовый конкурс на финансирование проектов в сфере образования, науки, исследований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Конкурс объявлен в соответствии с "Правилом финансирования образовательных, научных, исследовательских и поддерживающих проектов в связи с развитием микро -, малого и среднего предпринимательства", утвержденным постановлением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года.

Сроки проведения конкурса: 16 декабря 2022 года - 10 февраля 2023 года.

Субъекты МСП, желающие принять участие в конкурсе, должны с 09:00 15 ноября до 18:00 14 декабря представить необходимые документы в электронном виде ([email protected]) или на бумажных носителях по адресу AZ1069, город Баку, проспект Мустафы Кемаля Ататюрка, 134.

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Версия на азербайджанском языке KOB-ların layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı müsabiqə elan edilib

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