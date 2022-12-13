В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники

В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, занимающихся продажей электроники, а также оказывающих услуги по перевозке дан

В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, занимающихся продажей электроники, а также оказывающих услуги по перевозке данной продукции.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

По информации, на встрече были обсуждены обращения потребителей, поступившие в структуру. Было отмечено, что большинство обращений связано с поздней доставкой товаров, предоставлением неверной информации об условиях и правилах перевозки, не надлежащим качеством электроники, правилами замены или возврата продукции.

Предпринимателям были разъяснены законодательство в связи с правами потребителей, а также требования к правам потребителей во время кампаний, проводимых в торговых сетях. Были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.