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В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники

В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, занимающихся продажей электроники, а также оказывающих услуги по перевозке дан
Бизнес
13 декабря 2022 г. 10:39
В Азербайджане обсуждены вопросы сбыта и перевозки электроники

В Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана состоялась встреча с представителями компаний, занимающихся продажей электроники, а также оказывающих услуги по перевозке данной продукции.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госслужбу.

По информации, на встрече были обсуждены обращения потребителей, поступившие в структуру. Было отмечено, что большинство обращений связано с поздней доставкой товаров, предоставлением неверной информации об условиях и правилах перевозки, не надлежащим качеством электроники, правилами замены или возврата продукции.

Предпринимателям были разъяснены законодательство в связи с правами потребителей, а также требования к правам потребителей во время кампаний, проводимых в торговых сетях. Были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Elektronika məhsullarının satışı və daşınması ilə bağlı problemlər müzakirə olunub

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