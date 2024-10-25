В Азербайджане обсуждается освобождение некоторых лекарств от НДС

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями фармацевтических компаний и Ассоциации фармацевтических предпринимателей Азербайджана.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями фармацевтических компаний и Ассоциации фармацевтических предпринимателей Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

На повестке дня стоял вопрос об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственных препаратов, используемых для лечения хронических и редких заболеваний.

Представители Госслужбы довели до сведения участников, что дальнейшее расширение государственно-частного сотрудничества является приоритетом, встречи будут продолжены с целью изучения мнений и предложений предпринимателей по совершенствованию налогового законодательства.

В завершение встречи была достигнута договоренность о том, что предприниматели подготовят конкретные предложения и представят их в Государственную налоговую службу.