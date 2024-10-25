О нас

В Азербайджане обсуждается освобождение некоторых лекарств от НДС

В Азербайджане обсуждается освобождение некоторых лекарств от НДС Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями фармацевтических компаний и Ассоциации фармацевтических предпринимателей Азербайджана.
Бизнес
25 октября 2024 г. 18:56
В Азербайджане обсуждается освобождение некоторых лекарств от НДС

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела встречу с представителями фармацевтических компаний и Ассоциации фармацевтических предпринимателей Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

На повестке дня стоял вопрос об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) лекарственных препаратов, используемых для лечения хронических и редких заболеваний.

Представители Госслужбы довели до сведения участников, что дальнейшее расширение государственно-частного сотрудничества является приоритетом, встречи будут продолжены с целью изучения мнений и предложений предпринимателей по совершенствованию налогового законодательства.

В завершение встречи была достигнута договоренность о том, что предприниматели подготовят конкретные предложения и представят их в Государственную налоговую службу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda bəzi dərman preparatlarının ƏDV-dən azad olunması müzakirə edilib

Другие новости из категории

Азербайджан возобновил поставки соли из Австрии
Азербайджан возобновил поставки соли из Австрии
25 октября 2024 г. 18:23
Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена на 21% в сентябре
Азербайджан увеличил экспорт полиэтилена на 21% в сентябре
25 октября 2024 г. 18:10
В Азербайджане вскоре утвердят единый ESG-стандарт
В Азербайджане вскоре утвердят единый ESG-стандарт
25 октября 2024 г. 17:31
Зампредседателя азербайджанского Агентства по развитию экономических зон ушел в отставку
Зампредседателя азербайджанского Агентства по развитию экономических зон ушел в отставку
25 октября 2024 г. 16:52
В Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей
ФотоВ Азербайджане обсудили разработку налоговых стимулирующих мер для предпринимателей
25 октября 2024 г. 16:26
Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт
Вусал Шихалиев: В Азербайджане реализуются 11 дорожных карт
25 октября 2024 г. 16:14
В этом году Азербайджан увеличил экспорт азотных удобрений более чем вдвое
В этом году Азербайджан увеличил экспорт азотных удобрений более чем вдвое
25 октября 2024 г. 14:48
Госслужба по антимонопольной политике за 9 месяцев удвоила число принятых стандартов 
Госслужба по антимонопольной политике за 9 месяцев удвоила число принятых стандартов 
25 октября 2024 г. 12:48
Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 14,6%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта метанола на 14,6%
25 октября 2024 г. 10:48
Налоговая проверка по доходам, полученным за пределами Азербайджана, охватит 5-летний период
Налоговая проверка по доходам, полученным за пределами Азербайджана, охватит 5-летний период
24 октября 2024 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi