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В Азербайджане обсудят изменения ставки налога на прибыль

В Азербайджане обсудят изменения ставки налога на прибыль В предстоящий период рабочая группа, состоящая из представителей Азербайджана и Всемирного банка, ориентируясь на национальное налоговое законодательство, сосредоточит внимание на оценивании уровня стабильности структуры налоговой нагрузки, оценке частоты
Бизнес
4 октября 2022 г. 17:51
В Азербайджане обсудят изменения ставки налога на прибыль

В предстоящий период рабочая группа, состоящая из представителей Азербайджана и Всемирного банка, ориентируясь на национальное налоговое законодательство, сосредоточит внимание на оценивании уровня стабильности структуры налоговых ставок, оценке частоты изменений, связанных с корпоративным подоходным налогом (налог на прибыль).

Об этом в интервью Report сказал начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов.

По его словам, основная работа в этом направлении будет сосредоточена на оценке и анализе компонентов затрат, изучении прогрессивного зарубежного опыта в этой сфере: "Намечается проведение встреч с участием субъектов предпринимательства, ассоциаций и государственных органов, обсуждение актуальных вопросов. По результатам обсуждений планируется подготовить проект по внесению изменений в действующее законодательство в данном направлении. Но решение этого вопроса будет возможно только после обсуждения с деловыми кругами и анализа возможных рисков".

В настоящее время в Азербайджане прибыль облагается по 20%-ой ставке налога.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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