В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрирования

На форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.

На форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"В рамках форума мы провели обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес", - написал министр.