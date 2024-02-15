В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрирования
В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрированияНа форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.
На форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.
Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".
"В рамках форума мы провели обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес", - написал министр.
“Vergi sistemi yeni inkişaf dövründə: davamlı iqtisadiyyat üçün strateji hədəflər” mövzusunda keçirilən Forumda #iqtisadi tənzimləmədə #vergi orqanlarının artan rolu, #biznes mühitinin inkişaf prioritetləri, sahibkarların büdcə gəlirlərinin formalaşmasında və dövlət-biznes… pic.twitter.com/cXdbolv9m9