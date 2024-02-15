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В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрирования

В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрирования На форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.
Бизнес
15 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане обсудили вызовы в сфере налогового администрирования

На форуме "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики" в Баку обсуждены новые вызовы в сфере налогового администрирования.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности министра экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"В рамках форума мы провели обмен мнениями о возрастающей роли налоговых органов в экономическом регулировании, приоритетах развития бизнес-среды, активном участии предпринимателей в формировании доходов бюджета и построении прозрачных отношений "государство-бизнес", - написал министр.

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