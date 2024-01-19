В Азербайджане обсудили расширение сотрудничества со Всемирным банком

В Министерстве экономики состоялись обсуждения по дорожной карте, разработанной с целью расширения сотрудничества со Всемирным банком.

В Министерстве экономики состоялись обсуждения по дорожной карте, разработанной с целью расширения сотрудничества со Всемирным банком.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, дорожная карта была представлена в ходе встречи первого заместителя министра Эльнура Алиева с региональным директором Всемирного банка по вопросам устойчивого развития по региону Европы и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой.

В ходе встречи также была представлена информация о зеленых и устойчивых городах, цифровизации, развитии судостроительной промышленности, расширении использования ВИЭ, поддержке занятости и других проектах.

Самех Нагиб Вахба выразил удовлетворение сотрудничеством Всемирного банка с Азербайджаном, и поздравил страну с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Он отметил, что Всемирный банк готов оказать поддержку Азербайджану в связи с организацией COP29.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, были обсуждены программы и будущие проекты, реализуемые данным ведомством в Азербайджане.