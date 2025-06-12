В Азербайджане обсудили проекты новых государственных стандартов

17:43

Техническоий комитет по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) при Институте стандартизации Азербайджана (AZSTAND) провел очередное заседание.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие представители AZSTAND, Министерства сельского хозяйства, ЗАО "Бакинский метрополитен", компаний SOCAR Downstream Management, General Supply и других организаций.

Участники заседания обсудили проекты новых стандартов, в том числе AZS ISO 20121 ("Системы управления устойчивостью мероприятий" - требования и руководящие указания по использованию), AZS ISO 22003-1 ("Безопасность пищевых продуктов - Часть 1: Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов""), AZS 22300 ("Безопасность и устойчивость – Словарь"), ISO 7101 ("Управление организацией здравоохранения. Система управления качеством в организациях здравоохранения. Требования") и AZS ISO 37001 ("Системы управления противодействием коррупции и руководящие указания по применению").

По итогам заседания участники представили свои предложения по совершенствованию работы комитета.

Отметим, что Технический комитет по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) действует при Институте стандартизации Азербайджана (AZSTAND), входящем в структуру Государственного агентства по антимонопольному контролю и контролю за потребительским рынком.