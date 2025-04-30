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В Азербайджане обсудили проблемы табачного рынка

В Азербайджане обсудили проблемы табачного рынка В Государственном агентстве по антимонополии и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана состоялось обсуждение проблем, существующих на потребительском рынке табачной продукции, включая электронные сигареты.
Бизнес
30 апреля 2025 г. 13:17
В Азербайджане обсудили проблемы табачного рынка

В Государственном агентстве по антимонополии и надзору за потребительским рынком при президенте Азербайджана состоялось обсуждение проблем, существующих на потребительском рынке табачной продукции, включая электронные сигареты.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, встреча была организована в рамках государственно-частного партнерства.

В ней приняли участие предприниматели, занимающиеся импортом и производством табачных изделий.

В ходе мероприятия предпринимателям разъяснили требования законодательства о размещении обязательной информации на азербайджанском языке на упаковке табачной продукции, а также о необходимости сопровождения товаров документами, подтверждающими их соответствие установленным стандартам качества. Участникам также представили информацию о правилах реализации табачных изделий и действующих нормах в сфере рекламы.

Обсуждение охватило ключевые проблемы, с которыми сталкивается рынок, возможные пути их решения, а также трудности, с которыми наиболее часто сталкиваются потребители. Представителям бизнеса рекомендовали выстраивать свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством.

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Версия на английском языке Problems in Azerbaijan’s tobacco market discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tütün bazarındakı problemlər müzakirə olunub

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