В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики

В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком провела встречу с предпринимателями, занимающимися продажей парфюмерно-косметических средств в Азербайджане, чтобы обсудить существующие недостатки в этой сфере и пути их устранения.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Госслужба.

На встрече подробно обсуждались наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Предпринимателям были разъяснены законодательные требования к информации, которая должна быть указана на парфюмерно-косметической продукции, включая срок годности и данные на азербайджанском языке.

В рамках просветительского мероприятия, организованного в формате государственно-частного партнерства, обсуждались нарушения на потребительском рынке, а также меры по их предотвращению.