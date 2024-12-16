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В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики

В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики
Бизнес
16 декабря 2024 г. 14:18
В Азербайджане обсудили проблемы в сфере продаж парфюмерии и косметики

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком провела встречу с предпринимателями, занимающимися продажей парфюмерно-косметических средств в Азербайджане, чтобы обсудить существующие недостатки в этой сфере и пути их устранения.

Как сообщает Report, об этом проинформировала Госслужба.

На встрече подробно обсуждались наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются потребители. Предпринимателям были разъяснены законодательные требования к информации, которая должна быть указана на парфюмерно-косметической продукции, включая срок годности и данные на азербайджанском языке.

В рамках просветительского мероприятия, организованного в формате государственно-частного партнерства, обсуждались нарушения на потребительском рынке, а также меры по их предотвращению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ətriyyat-kosmetika satıcıları ilə bu sahədəki çatışmazlıqlar müzakirə edilib

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