В Азербайджане обсудили налоговое регулирование платежей бонусными картами

15:31

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана обсудила с предпринимателями налоговое регулирование платежей посредством бонусных карт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

На встрече, в которой приняли участие представители ведущих торговых сетей, были обсуждены сложности, возникающие при покупке и продаже ими сельхозпродукции у местных производителей, применении системы отслеживания (track and trace), а также налогообложение платежей бонусными картами. В связи с этим представителями налоговой службы были даны ответы на вопросы предпринимателей по применению налогового законодательства.