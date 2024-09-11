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В Азербайджане обсудили налоговое регулирование платежей бонусными картами

В Азербайджане обсудили налоговое регулирование платежей бонусными картами 15:31
Бизнес
11 сентября 2024 г. 15:52
В Азербайджане обсудили налоговое регулирование платежей бонусными картами

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана обсудила с предпринимателями налоговое регулирование платежей посредством бонусных карт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

На встрече, в которой приняли участие представители ведущих торговых сетей, были обсуждены сложности, возникающие при покупке и продаже ими сельхозпродукции у местных производителей, применении системы отслеживания (track and trace), а также налогообложение платежей бонусными картами. В связи с этим представителями налоговой службы были даны ответы на вопросы предпринимателей по применению налогового законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bonus kartları ilə ödəmələrin vergi tənzimləməsi müzakirə olunub

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