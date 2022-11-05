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В Азербайджане обсудили меморандум о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения

В Азербайджане обсудили меморандум о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения Состоялись обсуждения меморандума о государственно-частном партнерстве в области развития инфраструктуры здравоохранения и организации медицинских услуг, подписанного между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономик
Бизнес
5 ноября 2022 г. 09:50
В Азербайджане обсудили меморандум о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения

Состоялись обсуждения меморандума о государственно-частном партнерстве в области развития инфраструктуры здравоохранения и организации медицинских услуг, подписанного между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и турецкой Группой компаний CCN.

Как сообщает Report, об этом председатель KOBİA Орхан Мамедов написал в Twitter.

По его словам, обсуждения состоялись в рамках азербайджано-турецкого делового форума.

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Версия на английском языке ФотоMemo on state-private partnership in healthcare discussed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSəhiyyə sahəsində dövlət-özəl tərəfdaşlığına dair memorandum müzakirə edilib

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