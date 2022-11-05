В Азербайджане обсудили меморандум о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения

Состоялись обсуждения меморандума о государственно-частном партнерстве в области развития инфраструктуры здравоохранения и организации медицинских услуг, подписанного между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономик

Состоялись обсуждения меморандума о государственно-частном партнерстве в области развития инфраструктуры здравоохранения и организации медицинских услуг, подписанного между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и турецкой Группой компаний CCN.

Как сообщает Report, об этом председатель KOBİA Орхан Мамедов написал в Twitter.

По его словам, обсуждения состоялись в рамках азербайджано-турецкого делового форума.