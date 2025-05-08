В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 11%

В январе-апреле этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 8 млрд 246,9 млн манатов, что на 10,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 8 млрд 246,9 млн манатов, что на 10,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, на сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 105 885 контрольно-кассовых аппарата нового поколения.

Их использование способствует повышению прозрачности расчетов и борьбе с незаконным оборотом товаров, добавили в налоговом ведомстве.