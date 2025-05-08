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В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 11%

В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 11% В январе-апреле этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 8 млрд 246,9 млн манатов, что на 10,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
8 мая 2025 г. 10:54
В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос почти на 11%

В январе-апреле этого года оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 8 млрд 246,9 млн манатов, что на 10,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, на сегодняшний день на территории Азербайджана установлено 105 885 контрольно-кассовых аппарата нового поколения.

Их использование способствует повышению прозрачности расчетов и борьбе с незаконным оборотом товаров, добавили в налоговом ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 11 %-ə yaxın artıb

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