В Азербайджане оборот посредством кассовых аппаратов нового поколения вырос на 16%

Оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане в январе этого года составил 2 млрд 20,9 млн манатов, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Оборот объектов торговли и услуг в Азербайджане, применяющих контрольно-кассовые аппараты нового поколения, в январе этого года составил 2 млрд 20,9 млн манатов, что на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

По состоянию на 1 февраля в стране установлен 104 491 кассовый аппарат нового поколения.

Их использование способствует повышению прозрачности расчетов и борьбе с незаконным оборотом товаров, добавили в налоговом ведомстве.