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В Азербайджане оборот общественного питания увеличился почти на 8%

В Азербайджане оборот общественного питания увеличился почти на 8% В январе-июне текущего года в Азербайджане оборот общественного питания увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1 млрд 30 млн манатов.
Бизнес
20 июля 2024 г. 11:28
В Азербайджане оборот общественного питания увеличился почти на 8%

В январе-июне текущего года в Азербайджане оборот общественного питания увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 1 млрд 30 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

На государственный сектор пришлось 9,646 млн манатов оборота, на негосударственный - 1 млрд 20,336 млн манатов, что соответственно на 10,3% и 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частном секторе 51,1% оборота пришлось на юридические лица, а 48,9% - на физические лица.

Оборот юридических лиц за год увеличился на 8,8% до 520,9 млн манатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts increase in public catering turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi təxminən 8 % artıb

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