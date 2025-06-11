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В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг, использующих современные ККА, вырос почти на 12%

В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг, использующих современные ККА, вырос почти на 12% 12:43
Бизнес
11 июня 2025 г. 13:04
В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг, использующих современные ККА, вырос почти на 12%

В Азербайджане в январе-мае 2025 года оборот объектов торговли и услуг, применяющих контрольно-кассовые аппараты (ККА) нового поколения, составил 10 млрд 499,3 млн манатов, что на 11,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По состоянию на 1 июня на объектах торговли и услуг установлено 106,52 тыс. ККА нового поколения.

"Применение кассовых аппаратов нового поколения создает возможности для повышения прозрачности, предотвращения незаконного оборота товаров и обеспечения контроля за оборотом объектов торговли и услуг", - подчеркивается в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 12 %-ə yaxın artıb

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