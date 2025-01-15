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Экспортерам в Азербайджане в 2024г вернули 69 млн манатов излишне перечисленных налогов

Экспортерам в Азербайджане в 2024г вернули 69 млн манатов излишне перечисленных налогов 12:59
Бизнес
15 января 2025 г. 13:28
Экспортерам в Азербайджане в 2024г вернули 69 млн манатов излишне перечисленных налогов

Налогоплательщикам в Азербайджане, осуществляющим экспортную деятельность, в 2024 году возвращено 69 млн 248,7 тыс. манатов излишне выплаченных средств в рамках механизма автоматического возврата налогов.

Об этом сообщил Report начальник отдела Главного управления экономического анализа и контроля за исполнением прогнозов при Государственной налоговой службе (ГНС) Министерства экономики Тельман Мамедов.

По его словам, в 2024 году в налоговой системе Азербайджана были внедрены ряд новшеств: "Одним из них является новый механизм возврата излишне выплаченных в госбюджет средств".

Т. Мамедов отметил, что хотя новый механизм администрирования изначально охватывает налогоплательщиков, осуществляющих экспортную деятельность, на последующих этапах планируется его распространение и на других налогоплательщиков. По его словам, для удобства налогоплательщиков функционирует "Единое электронное табло", отражающее процесс возврата излишне выплаченных налогов.

Отметим, что статистическая информация о состоянии исполнения обращений размещена на "Едином электронном табло" на официальном сайте ГНС. Информация на "Едином электронном табло" обновляется онлайн через систему, она доступна по ссылке.

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