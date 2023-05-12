Названо количество трудовых договоров в Азербайджане

С 2019 года по настоящее время количество трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в Азербайджане, увеличилось более чем на 361 тыс. и достигло 1 млн 713 тыс. по состоянию на 1 мая этого года.

С 2019 года по настоящее время количество трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в Азербайджане, увеличилось более чем на 361 тыс. и достигло 1 млн 713 тыс. по состоянию на 1 мая этого года.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, за этот период количество трудовых договоров, заключенных в частном сегменте ненефтяного сектора, увеличилось более чем на 313 тыс. и почти сравнялось с этим показателем в государственном секторе.

"Легальные трудовые отношения создают преимущества в обеспечении социальных прав, делают рынок труда более прозрачным, содействуют занятости", - отметил министр.