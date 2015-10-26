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    В Азербайджане обнародовано число субъектов малого предпринимательства

    В Абшеронском экономическом районе зарегистрировано 16 219, в Нахчыванском экономическом районе - 10 369 субъектов малого предпринимательства

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Число субъектов малого предпринимательства по Азербайджану составило 260 563.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это число по городу Баку составило 93 048.

    В Абшеронском экономическом районе зарегистрировано 16 219, в Нахчыванском экономическом районе - 10 369 субъектов малого предпринимательства.

    Между количеством субъектов малого предпринимательства в Масаллинском, Шекинском, Лянкяранском, Бардинском районах и между числом субъектов в Гаджгабульском, Дашкесанском, Самухском, Шабранском районах существует большая разница. 

    В первых указанных районах функционируют 4-5 тысяч субъектов, во вторых - около 600-700 субъектов. 

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