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В Азербайджане облегчат процесс оформления ввозимых в страну автомобилей

В Азербайджане облегчат процесс оформления ввозимых в страну автомобилей Внедренная Государственным таможенным комитетом новая электронная услуга облегчит процесс оформления документов при ввозе автотранспортных средств в страну.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 14:19
В Азербайджане облегчат процесс оформления ввозимых в страну автомобилей

Внедренная Государственным таможенным комитетом новая электронная услуга облегчит процесс оформления документов при ввозе автотранспортных средств в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на комитет, новая услуга позволит получить сертификат соответствия импортируемых автотранспортных средств экологическим стандартам "Евро-4" в электронном виде еще до ввоза.

Для этого гражданину достаточно обратиться в таможенный орган посредством электронного портала "E-customs" или мобильного приложения "Smart customs".

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Версия на английском языке Azerbaijan to facilitate process of registrering imported cars
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal edilən avtonəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsi asanlaşdırılır

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