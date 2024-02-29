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В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через "Электронный нотариат"

В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через "Электронный нотариат" В Азербайджане нотариусы смогут получать информацию о банковских счетах и сбережениях умершего гражданина посредством информационной системы "Электронный нотариат".
Бизнес
29 февраля 2024 г. 13:22
В Азербайджане нотариусы смогут получать сведения о счетах умерших граждан через Электронный нотариат

В Азербайджане нотариусы смогут получать информацию о банковских счетах и сбережениях умершего гражданина посредством информационной системы "Электронный нотариат".

Как сообщает Report, соответствующие изменения в положение об информационной системе "Электронный нотариат" внесены постановлением главы Кабмина Али Асадова.

В документ добавлен пункт 12.3.17, согласно которому при рассмотрении дел о наследстве нотариусы, а также консульские учреждения, уполномоченные совершать нотариальные действия, смогут получать сведения о счетах и ​​сбережениях умершего, а также его имуществе, находящемся на хранении в банке, посредством "Электронного нотариата".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vəfat edən şəxsin bank hesabı barədə “Elektron notariat”dan məlumat almaq mümkün olacaq

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