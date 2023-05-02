В Азербайджане нежилые помещения будут предлагаться арендаторам по низким ценам

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики начала предлагать арендаторам нежилые помещения (объекты) на территории страны, в частности в регионах, по цене от 1 маната за квадратный метр.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики начала предлагать арендаторам нежилые помещения (объекты) на территории страны, в частности в регионах, по цене от 1 маната за квадратный метр.

Как сообщили Report в Госслужбе, на первоначальном этапе в аренду сдаются объекты, расположенные в Гаджигабульском районе.

В конкурсе могут участвовать местные, иностранные физические и юридические лица, имеющие право арендовать государственную недвижимость. Предпочтение будет отдано заказчику, предложившему максимальную сумму арендной платы.

Желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 8 мая.