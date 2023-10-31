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В Азербайджане ненефтяной экспорт посредством "Единого окна" сократился на 7%

В Азербайджане ненефтяной экспорт посредством "Единого окна" сократился на 7% 17:17
Бизнес
31 октября 2023 г. 17:32
В Азербайджане ненефтяной экспорт посредством Единого окна сократился на 7%

В октябре 2023 года через Центр поддержки экспорта "Единое окно" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций осуществлен ненефтяной экспорт на сумму 18,4 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, это на 1,3 млн долларов или на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В январе-октябре 2023 года по линии центра был реализован ненефтяной экспорт на сумму 179,4 млн долларов, что на 30,2 млн долларов или на 14,4% меньше, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi ilə ixrac oktyabrda 7 % azalıb

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