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В Азербайджане некоторые виды дрожжей будут облагаться таможенными пошлинами

В Азербайджане некоторые виды дрожжей будут облагаться таможенными пошлинами Активные дрожжи, за исключением дрожжевых культур, сухих и пекарских дрожжей, будут облагаться 15-процентной таможенной пошлиной при импорте.
Бизнес
14 июня 2022 г. 20:30
В Азербайджане некоторые виды дрожжей будут облагаться таможенными пошлинами

Активные дрожжи, за исключением дрожжевых культур, сухих и пекарских дрожжей, будут облагаться 15-процентной таможенной пошлиной при импорте.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров Азербайджанской Республики внес изменения в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин.

Напомним, что ранее на импорт дрожжевых культур, сухих и пекарских дрожжей, а также других активных дрожжей таможенная пошлина не применялась.

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