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В Азербайджане назвали сроки строительства грузового аэропорта в Аляте

В Азербайджане назвали сроки строительства грузового аэропорта в Аляте Строительство грузового аэропорта в Аляте планируется завершить к концу 2026 года.
Бизнес
14 февраля 2025 г. 13:55
В Азербайджане назвали сроки строительства грузового аэропорта в Аляте

Строительство грузового аэропорта в Аляте планируется завершить к концу 2026 года.

Об этом Report заявил председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров.

По его словам, работы по возведению аэропорта уже начались и проект создаст важные экономические преимущества как для Азербайджана, так и для соседних стран, обеспечит широкий спектр услуг.

Он отметил, что грузовой аэропорт займет территорию более 750 гектаров.

"На первом этапе его пропускная способность составит 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 1,5 млн тонн", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ələtdə karqo hava limanının inşasının yekunlaşması vaxtı açıqlanıb

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