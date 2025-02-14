В Азербайджане назвали сроки строительства грузового аэропорта в Аляте

Строительство грузового аэропорта в Аляте планируется завершить к концу 2026 года.

Строительство грузового аэропорта в Аляте планируется завершить к концу 2026 года.

Об этом Report заявил председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров.

По его словам, работы по возведению аэропорта уже начались и проект создаст важные экономические преимущества как для Азербайджана, так и для соседних стран, обеспечит широкий спектр услуг.

Он отметил, что грузовой аэропорт займет территорию более 750 гектаров.

"На первом этапе его пропускная способность составит 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот показатель планируется увеличить до 1,5 млн тонн", - добавил он.