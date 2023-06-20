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В Азербайджане налоговый орган по собственной инициативе может взять на учет физическое лицо

В Азербайджане налоговый орган по собственной инициативе может взять на учет физическое лицо Коллегия Министерства экономики внесла изменения в ”Порядок учета, повторного учета и снятия с учета физических лиц“ и ”Порядок установления и применения трансфертных цен".
Бизнес
20 июня 2023 г. 16:30
В Азербайджане налоговый орган по собственной инициативе может взять на учет физическое лицо

Коллегия Министерства экономики внесла изменения в ”Порядок учета, повторного учета и снятия с учета физических лиц“ и ”Порядок установления и применения трансфертных цен".

Как сообщает Report, министр Микаил Джаббаров подписал соответствующее решение.

Согласно изменению, налоговый орган возьмет на налоговый учет физическое лицо, не подавшее заявление о постановке на учет по собственной инициативе, и в течение 5 дней ему будет направлено соответствующее уведомление. Форма уведомления будет утверждена Государственной налоговой службой.

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