В Азербайджане налоговые льготы коснутся и медучреждений

В результате изменений в Налоговый кодекс со следующего года к медицинским учреждениям в Азербайджане будут применяться налоговые льготы.

В результате изменений в Налоговый кодекс со следующего года к медицинским учреждениям в Азербайджане будут применяться налоговые льготы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

В сообщении отмечается, что в целях обеспечения прозрачной деятельности в сфере здравоохранения и оптимизации налоговой нагрузки, медицинским учреждениям и лицам, занимающимся частной медицинской практикой, предоставлены льготы по НДС:

"Согласно последним изменениям в законодательстве, 50% оборота учреждений здравоохранения и занимающихся частной медицинской практикой физических лиц, сформировавшегося на основе безналичных расчетов за медицинские услуги через POS-терминалы, предполагается исключить из общего налогооблагаемого оборота в течение 3 лет с 1 января. Данное изменение, предусматривающее значительные налоговые льготы для медицинских учреждений, окажет положительное влияние на повышение прозрачности в этом секторе, а также на стимулирование безналичных расчетов".