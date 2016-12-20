В Азербайджане налогоплательщикам спишут долги по начисленным процентам

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане будут списаны долги налогоплательщиков по процентам, начисляемым на невыплаченные своевременно задолженности. Кроме того, предусматривается списание финансовых санкций.

Как сообщает Report, об этом говорится в готовящемся законопроекте об урегулировании налоговых задолженностей.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание после обсуждения на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Задолженности по начисленным процентам, имеющиеся в личном учетном листе налогоплательщиков по состоянию на 1 января 2017 года, будут списаны соответствующими органами исполнительной власти. Задолженности по финансовым санкциям, применяемым в соответствии со статьей 58.7 Налогового кодекса, на эту же дату также будут списаны соответствующими органами исполнительной власти.

Списание долгов по прочим финансовым санкциям будет проводится в нижеследующем порядке:

- если налогоплательщик в январе погасит 30% задолженностей по финансовым санкциям, соответствующими органами исполнительной власти будут списаны оставшиеся 70% финансовых санкций;

- если налогоплательщик в январе-феврале погасит 50% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 50% финансовых санкций;

- если налогоплательщик в январе-марте погасит 70% задолженностей по финансовым санкциям – будут списаны оставшиеся 30% финансовых санкций.

Закон применяется также в отношении непогашенной части имеющихся на 1 января 2017 года задолженностей, о взыскании которых вынесено судебное решение.