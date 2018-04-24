В Азербайджане начнут собирать автомобили ГАЗ со следующего года

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Группа ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) и "Азермаш" договорились о создании локальной сборки автомобилей в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", сборочное предприятие мощностью 1 тыс. машин в год в Гаджигабульском промышленном парке планируется построить к концу 2019 года, за это отвечает "Азермаш".

Группа ГАЗ организует непосредственно производство, будет поставлять машинокомплекты, обучать и сертифицировать специалистов "Азермаша", а также предоставит лицензии.

С конца 2019 года на заводе будут собирать легкие коммерческие автомобили (LCV) "Газель Next" и "Газель Бизнес", а также среднетоннажные грузовики "Газон Next". На основе базовых моделей планируется делать и спецтехнику для муниципальных служб, машины скорой помощи, школьные автобусы. Стороны также договорились провести работу по использованию ряда локальных компонентов в машинах местной сборки.

По словам главы департамента маркетинга и развития продаж ГАЗа Михаила Бахтарина, Азербайджан - перспективный рынок: "Инфраструктура динамично развивается, мы видим большой потенциал в грузовых и пассажирских перевозках, коммунальном хозяйстве, в промышленности, в медицинских и школьных учреждениях".

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что в Азербайджане хорошо развита логистика, и локальная сборка может помочь группе ГАЗ выйти на рынки Центральной Азии.