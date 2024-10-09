В Азербайджане начинается выдача сертификатов "Халяль"

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTANDART), который находится в ведении Государственной службы антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком, получил право выдавать сертификаты "Халяль", соответствующие международным стандартам а

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTANDART), который находится в ведении Государственной службы антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком, получил право выдавать сертификаты "Халяль", соответствующие международным стандартам аккредитации.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, орган по сертификации Института был аккредитован Турецким агентством по аккредитации халяль.

Основная цель выдачи сертификатов "Халяль" заключается в создании условий для применения и использования соответствующих правил в производстве продуктов, услуг и систем управления. Это позволит удовлетворить потребности и ожидания потребителей в отношении халяльных товаров, повысить доверие к ним и стимулировать оборот таких продуктов на рынке.

С 2022 года Азербайджан является членом Организации исламских стран по стандартизации и метрологии (SMIIC). AZSTANDART, национальный орган по стандартизации Азербайджана, представлен в 17 технических комитетах SMIIC. На данный момент принято 6 новых государственных стандартов, основанных на стандартах SMIIC, которые касаются халяльных продуктов и услуг.

Кроме того, 23 сотрудника AZSTANDART приняли участие в тренингах, организованных SMIIC, Турецким агентством по аккредитации халяль, Турецким институтом стандартов (TSE) и другими авторитетными организациями. По итогам этих тренингов они получили международно признанные сертификаты ведущих аудиторов по халяльной сертификации и международному стандарту ISO 22000:2018 "Система управления безопасностью пищевых продуктов".