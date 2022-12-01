В Азербайджане начинается производство игристых вин

Лидер по производству игристых вин в России - группа компаний Abrau-Durso - планирует организовать производство на Шекинском винном заводе.

Лидер по производству игристых вин в России - группа компаний Abrau-Durso - планирует организовать производство на Шекинском винном заводе.

Как сообщает Report, в связи с этим в Баку проведены презентации.

Компания намерена произвести 4 млн бутылок вина в 2023 году и стать одним из лидеров отрасли по экспорту.

По словам руководителя Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева, развитие виноградарства и виноделия в Азербайджане является одной из важнейших задач, стоящих перед AZPROMO:

"Мы рады, что группа компаний Abrau-Durso решила развивать свой бизнес в Азербайджане. Верим, что в рамках взятых на себя обязательств компания выведет предприятие на новый уровень", - сказал Ю.Абдуллаев.