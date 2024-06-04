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В Азербайджане началось применение системы GTIN для точного учета продукции

В Азербайджане началось применение системы GTIN для точного учета продукции Государственный таможенный комитет (ГТК) внедрил на электронной платформе таможенного оформления систему Global Trade Item Number (GTIN), необходимую для присвоения глобального номера товарной продукции.
Бизнес
4 июня 2024 г. 13:28
В Азербайджане началось применение системы GTIN для точного учета продукции

Государственный таможенный комитет (ГТК) внедрил на электронной платформе таможенного оформления систему Global Trade Item Number (GTIN), необходимую для присвоения глобального номера товарной продукции.

Как сообщили Report в комитете, опция позволит налогоплательщикам в Азербайджане создать свой виртуальный электронный склад.

В ведомстве заявили, что применение GTIN будет полезно в первую очередь для предпринимателей с точки зрения повышения прозрачности, ускорения и упрощения бизнес-процессов.

Кроме того, внедрение GTIN на территории страны создаст условия для предотвращения импорта и производства поддельной продукции, считают в комитете.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhsulların dəqiq uçotunun aparılması üçün GTİN sisteminin tətbiqinə başlanılıb

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