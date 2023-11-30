В Азербайджане началась приватизация двух крупных госпредприятий

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики начала приватизацию двух крупных государственных предприятий.

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики начала приватизацию двух крупных государственных предприятий.

Как сообщает Report, оба предприятия планируется приватизировать посредством инвестиционных конкурсов.

Одним из них является ООО "Baku Mərmər Granit", созданный на базе ООО "Akkord Mərmər Granit".

Сформирована комиссия по приватизации предприятия, производящего мрамор, гранит и пенобетон, проведена инвентаризация. Уставный капитал с участием независимой оценочной компании был определен в размере 17 059 000 манатов.

Кроме того, Госслужба начала работу по приватизации имущественного комплекса по производству детских подгузников и бумажных салфеток, расположенного на территории в 11 гектаров.