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В Азербайджане началась "Неделя карьерной подготовки"

В Азербайджане началась "Неделя карьерной подготовки" С сегодняшнего дня по 27 апреля в Азербайджане будет проходить "Неделя карьерной подготовки".
Бизнес
10 апреля 2023 г. 17:28
В Азербайджане началась Неделя карьерной подготовки

С сегодняшнего дня по 27 апреля в Азербайджане будет проходить "Неделя карьерной подготовки".

Как сообщает Report, организатором мероприятия выступил университета ADA.

Менеджер отдела по оказанию карьерных услуга Тарана Асланова, выступившая на церемонии открытия недели, отметила, что в "Неделе карьерной подготовки" принимают участие 17 учреждений, 30% из которых - представители государственного сектора и 70% - частного сектора, а также 382 студента: "В течение 8 дней студенты будут участвовать в тренингах по наиболее важным направлениям на рынке труда. Руководители различных отделов учреждений поделятся с ними своим опытом. В конце тренинга каждое предприятие выберет 5 победителей, которым будет предоставлена программа стажировки. После программы стажировки, как правило, студенты 4-го курса получают работу", - сказала она.

Последним этапом карьерной недели является организация ярмарки вакансий: "27 апреля в Университете ADA пройдет ярмарка карьеры, в которой примут участие более 120 компаний, государственных и частных учреждений", - добавила Асланова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda "Karyera Hazırlığı Həftəsi"nə start verilib

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