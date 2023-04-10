В Азербайджане началась "Неделя карьерной подготовки"

С сегодняшнего дня по 27 апреля в Азербайджане будет проходить "Неделя карьерной подготовки".

С сегодняшнего дня по 27 апреля в Азербайджане будет проходить "Неделя карьерной подготовки".

Как сообщает Report, организатором мероприятия выступил университета ADA.

Менеджер отдела по оказанию карьерных услуга Тарана Асланова, выступившая на церемонии открытия недели, отметила, что в "Неделе карьерной подготовки" принимают участие 17 учреждений, 30% из которых - представители государственного сектора и 70% - частного сектора, а также 382 студента: "В течение 8 дней студенты будут участвовать в тренингах по наиболее важным направлениям на рынке труда. Руководители различных отделов учреждений поделятся с ними своим опытом. В конце тренинга каждое предприятие выберет 5 победителей, которым будет предоставлена программа стажировки. После программы стажировки, как правило, студенты 4-го курса получают работу", - сказала она.

Последним этапом карьерной недели является организация ярмарки вакансий: "27 апреля в Университете ADA пройдет ярмарка карьеры, в которой примут участие более 120 компаний, государственных и частных учреждений", - добавила Асланова.