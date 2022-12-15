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В Гостаможне будут оперативно реагировать на обращения граждан

В Гостаможне будут оперативно реагировать на обращения граждан Государственный таможенный комитет приступает к внедрению чата на базе специального алгоритма для оперативного реагирования на обращения граждан.
Бизнес
15 декабря 2022 г. 15:34
В Гостаможне будут оперативно реагировать на обращения граждан

Государственный таможенный комитет приступает к внедрению чата на базе специального алгоритма для оперативного реагирования на обращения граждан.

Как передает Report со ссылкой на комитет, посредством чат-бота граждане за короткое время будут получать ответы на свои обращения через официальную веб-страницу комитета, портал электронных услуг и мобильное приложение.

Для этого достаточно ввести имя, фамилию и адрес электронной почты в чат-бот на интернет-странице или мобильном приложении структуры.

"Это новшество наряду с повышением уровня облуживания граждан, также обеспечит предоставление оперативных и подробных ответов на вопросы касательно таможенных услуг", -заявили в комитете.

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