В Азербайджане на религиозные мероприятия впервые выделят средства из госбюджета

В 2024 году на творческие союзы, общества и религиозные мероприятия в Азербайджане будут выделены средства в размере 22 млн манатов или 0,1% от расходов государственного бюджета.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным, отдельные средства на эти направления в Азербайджане выделяются впервые.
Эти расходы составят 3,8% от расходов на культуру, искусство, информацию, физическую культуру и молодежную политику.
Напомним, что в следующем году доходы бюджета составят 34 млрд 173 млн манатов, а расходы - 36 млрд 763 млн манатов.