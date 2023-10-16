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В Азербайджане на религиозные мероприятия впервые выделят средства из госбюджета

В Азербайджане на религиозные мероприятия впервые выделят средства из госбюджета В 2024 году на творческие союзы, общества и религиозные мероприятия в Азербайджане будут выделены средства в размере 22 млн манатов или 0,1% от расходов государственного бюджета.
Бизнес
16 октября 2023 г. 13:21
В Азербайджане на религиозные мероприятия впервые выделят средства из госбюджета

В 2024 году на творческие союзы, общества и религиозные мероприятия в Азербайджане будут выделены средства в размере 22 млн манатов или 0,1% от расходов государственного бюджета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, отдельные средства на эти направления в Азербайджане выделяются впервые.

Эти расходы составят 3,8% от расходов на культуру, искусство, информацию, физическую культуру и молодежную политику.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета составят 34 млрд 173 млн манатов, а расходы - 36 млрд 763 млн манатов.

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