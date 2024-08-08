В Азербайджане на организаторов лотерей возложено новое обязательство

Коллегия Министерства экономики внесла поправку в "Правила организации и проведения лотерей", "Правила организации и проведения виртуальных лотерей" и "Правила организации и проведения стимулирующих лотерей", утвержденные решением от 5 декабря 2022 года.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Согласно поправке, теперь организаторы лотерей должны выполнять меры, установленные законом "О целевых финансовых санкциях" для предотвращения финансирования терроризма, в том числе для применения целевых финансовых санкций.