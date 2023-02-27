В Азербайджане на базе клиники созданы две компании

На базе ООО "Клиника имени Насреддина Туси" созданы две компании.

На базе ООО "Клиника имени Насреддина Туси" созданы две компании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Одна из них - ООО "Клиника имени Насреддина Туси" реорганизована, уставный капитал сокращен на 5 тыс. манатов - до 5 тыс. манатов. Вторая компания - ООО "Госпиталь имени Насреддина Туси".

Кредиторы могут предъявить требования в течение одного месяца по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Гасанбека Зардаби, дом 53.

Напомним, что "Клиника имени Насреддина Туси" была учреждена в 2002 году. Ее законным представителем является Асиф Гурбан оглу Гурбанов.