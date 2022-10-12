В Азербайджане на аукционе проданы 14 госавтомобилей

Минувшим днем на аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, было продано 14 транспортных средств.

Минувшим днем на аукционе, проведенном Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана, было продано 14 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на структуру, всего был получен 71 заказ на транспортные средства, 8 из которых были осуществлены в электронном виде.

На аукционе большой интерес был проявлен к японским автомобилям. Так, автомобиль марки Toyota Corolla, стартовая цена которого составляла 14 000 манатов, был продан почти вдвое дороже - за 24 450 манатов.

Со списком транспортных средств, приватизированных на аукционе, можно ознакомиться по ссылке: (https://clck.ru/32KTRv).

Следующие аукционы состоятся 18 и 25 октября. На аукционы будут выставлены 14 малых государственных предприятий и 74 автомобиля.

Выбор госимущества можно сделать на официальном сайте службы (emlak.gov.az) или с портала приватизации (privatization.az). Зарегистрировавшись на портале электронных услуг (e-emlak.gov.az) и выбрав соответствующую услугу, можно получить статус участника аукциона, заплатив аванс в размере до 10% от стартовой аукционной цены госимущества.