В Азербайджане на аукцион выставят три месторождения полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставят три месторождения полезных ископаемых

7 августа в Азербайджане состоится аукцион по передаче в пользование трех месторождений полезных ископаемых.

Как сообщает Report, торги организует Центр организации аукционов при Государственной службе по вопросам имущества совместно с Агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

Инвесторам будут предложены месторождения песчано-гравийной смеси "Мухас-Дашагылчай" (16 га) в Огузском районе и "Катехчай" (1,5 га) в Балакянском районе, а также глинистое месторождение "Нидж" (3,5 га) в Огузе.

Для участия в аукционе претенденты должны подать документы до 31 июля в Центр поддержки предпринимательства в Баку. К участию допускаются как местные, так и иностранные юридические и физические лица. Торги состоятся в Центре обслуживания по имущественным вопросам.