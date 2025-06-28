В Азербайджане на аукцион выставят еще 82 автомобиля

Государственная служба имущественных вопросов 8 и 15 июля проведет очередные аукционы по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Государственная служба имущественных вопросов 8 и 15 июля проведет очередные аукционы по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, на аукционы будут выставлены 82 транспортных средства.

8 июля на аукцион будут выставлены 27 автомобилей 2000-2014 гг. выпуска со стартовой ценой 2 - 14,5 тыс. манатов.

15 июля на аукцион выставят 55 автомобилей 1997-2013 гг. выпуска с начальной ценой 1,5 - 294,15 тыс. манатов.