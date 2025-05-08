В Азербайджане на аукцион выставят еще 55 находящихся в госсобственности транспортных средств

Государственная служба имущественных вопросов 10 июня проведет очередной аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, торги пройдут в Центре оказания имущественных услуг службы (Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).
На аукцион будут выставлены 55 транспортных средств общей стоимостью 111 150 манатов.
Заявки будут приниматься не позднее чем за 3 банковских дня до проведения аукциона. Лицам, желающим принять участие в аукционе, предоставляется возможность заранее ознакомиться с выставляемым на продажу имуществом. Подробную информацию об аукционах можно получить