В Азербайджане на аукцион выставят еще 55 находящихся в госсобственности транспортных средств

Государственная служба имущественных вопросов 10 июня проведет очередной аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Государственная служба имущественных вопросов 10 июня проведет очередной аукцион по продаже автомобилей, находящихся в государственной собственности.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, торги пройдут в Центре оказания имущественных услуг службы (Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20).

На аукцион будут выставлены 55 транспортных средств общей стоимостью 111 150 манатов.