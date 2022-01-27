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В Азербайджане на аукцион выставят еще 54 госимущества

В Азербайджане на аукцион выставят еще 54 госимущества Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 22 февраля проведет аукцион. Участникам аукциона будут предложены 54 объекта госимущества.
Бизнес
27 января 2022 г. 15:03
В Азербайджане на аукцион выставят еще 54 госимущества

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 22 февраля проведет аукцион. Участникам аукциона будут предложены 54 объекта госимущества.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества.

Среди выставленного на аукцион госимущества имеются шесть пакетов акций акционерных обществ, 17 небольших государственных предприятий и объектов, две незавершенные постройки, 29 транспортных средств.

Акционерные общества, выставленные на аукцион, относятся к промышленной, сельскохозяйственной, ремонтной и другим сферам. Пакеты акций акционерных обществ составляют 30-45% их уставного капитала.

На аукцион также будут выставлены транспортные средства различных марок, среди которых преобладают машины российского, европейского, японского производства. Год производства этих транспортных средств колеблется между 1970 и 2009 годами.

С полным перечнем государственного имущества, подлежащего приватизации, можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 54 dövlət əmlakı hərraca çıxarılacaq

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