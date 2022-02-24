В Азербайджане на аукцион выставят 3 месторождения полезных ископаемых

Центр организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 4 марта проведут очередной аук

Центр организации аукционов Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов 4 марта проведут очередной аукцион.

Об этом Report сообщили в агентстве.

Отмечено, что на аукционе, который состоится в 11:00 в Государственной службе по имущественным вопросам, будут выставлены на открытый аукцион 1,5-2 гектара известнякового месторождения “Гюздекская мульда” в Абшеронском районе, 0,6 - 1,2 гектара известнякового месторождения “Даш Салахлы” в Газахе и 5 гектар песчано - гравийного месторождения "Гирдиманчай” в Агсу.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в аукционе, также могут обратиться в колл-центр 193, тел: (012) 566-07-44

Адрес проведения аукциона: Пространство оказания имущественных услуг, Халил Рза Улутюрк 20 Баку, Азербайджан, 1029.