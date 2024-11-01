В Азербайджане на аукцион выставляются мобильные номера от 1 000 до 75 000 манатов

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион мобильные номера телефонов, принадлежащие ООО Azercell Telekom.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион состоится 5 декабря в 10:00 в Центре услуг недвижимости по адресу город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.
Лица, желающие участвовать в аукционе, должны представить необходимые документы в центр не позднее чем за 3 банковских дня до начала аукциона.
|
№
|
Номера мобильных телефонов
|
Стартовая цена аукциона
(продажи) (в манатах)
|
Сумма задатка
(в манатах)
|
1
|
994103333333
|
75000
|
7500
|
2
|
994105555555
|
75000
|
7500
|
3
|
994102220000
|
36000
|
3600
|
4
|
994104000000
|
35000
|
3500
|
5
|
994106000000
|
29750
|
2975
|
6
|
994108000000
|
29750
|
2975
|
7
|
994105550000
|
18000
|
1800
|
8
|
994106000006
|
15300
|
1530
|
9
|
994107070707
|
15300
|
1530
|
10
|
994102020202
|
15300
|
1530
|
11
|
994103030303
|
15300
|
1530
|
12
|
994109990000
|
15300
|
1530
|
13
|
994104040404
|
15300
|
1530
|
14
|
994107333333
|
15300
|
1530
|
15
|
994109090909
|
15300
|
1530
|
16
|
994107070707
|
10000
|
1000
|
17
|
994106100000
|
5950
|
595
|
18
|
994503333323
|
4500
|
450
|
19
|
994109009090
|
4250
|
425
|
20
|
994109909090
|
4250
|
425
|
21
|
994109090000
|
4250
|
425
|
22
|
994109000099
|
4250
|
425
|
23
|
994109009999
|
4250
|
425
|
24
|
994109009900
|
4250
|
425
|
25
|
994105005000
|
3000
|
300
|
26
|
994109009000
|
2550
|
255
|
27
|
994109000909
|
2550
|
255
|
28
|
994515660000
|
2250
|
225
|
29
|
994102858585
|
1800
|
180
|
30
|
994505420000
|
1080
|
108