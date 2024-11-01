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В Азербайджане на аукцион выставляются мобильные номера от 1 000 до 75 000 манатов

В Азербайджане на аукцион выставляются мобильные номера от 1 000 до 75 000 манатов Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион мобильные номера телефонов, принадлежащие ООО Azercell Telekom.
Бизнес
1 ноября 2024 г. 11:06
В Азербайджане на аукцион выставляются мобильные номера от 1 000 до 75 000 манатов

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион мобильные номера телефонов, принадлежащие ООО Azercell Telekom.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион состоится 5 декабря в 10:00 в Центре услуг недвижимости по адресу город Баку, Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка, 20.

Лица, желающие участвовать в аукционе, должны представить необходимые документы в центр не позднее чем за 3 банковских дня до начала аукциона.

Номера мобильных телефонов

Стартовая цена аукциона

(продажи) (в манатах)

Сумма задатка

(в манатах)

1

994103333333

75000

7500

2

994105555555

75000

7500

3

994102220000

36000

3600

4

994104000000

35000

3500

5

994106000000

29750

2975

6

994108000000

29750

2975

7

994105550000

18000

1800

8

994106000006

15300

1530

9

994107070707

15300

1530

10

994102020202

15300

1530

11

994103030303

15300

1530

12

994109990000

15300

1530

13

994104040404

15300

1530

14

994107333333

15300

1530

15

994109090909

15300

1530

16

994107070707

10000

1000

17

994106100000

5950

595

18

994503333323

4500

450

19

994109009090

4250

425

20

994109909090

4250

425

21

994109090000

4250

425

22

994109000099

4250

425

23

994109009999

4250

425

24

994109009900

4250

425

25

994105005000

3000

300

26

994109009000

2550

255

27

994109000909

2550

255

28

994515660000

2250

225

29

994102858585

1800

180

30

994505420000

1080

108
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil telefon nömrələri 1 000 - 75 000 manata hərraca çıxarılır

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