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В Азербайджане на аукцион выставляются 9 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставляются 9 месторождений полезных ископаемых 5 июля Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередной аукцион на право пользования земельным участком.
Бизнес
5 июня 2023 г. 15:50
В Азербайджане на аукцион выставляются 9 месторождений полезных ископаемых

5 июля Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики проведет очередной аукцион на право пользования земельным участком.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 9 месторождений полезных ископаемых. Это месторождение глины “Гызылбурун” Абшеронского района, месторождение гипса “Шыхзерли” Абшеронского района, месторождение песка и гравия “Агстафачай” Агстафинского района, плагиопорфировое месторождение ”Гызылджа“ Гёйгельского района, месторождение песка и гравия ”Билистан-II“ Исмаиллинского района, месторождение песка и гравия ”Тязякенд“ Исмаиллинского района, месторождение песка и гравия "Гёйчай" Исмаиллинского района, месторождение песка и гравия ”Девечичай“ Шабранского района, месторождение песка и гравия ”Гонагкенд“ Губинского района.

Стартовая цена месторождений колеблется в пределах 2 500 - 76 000 манатов. Претенденты должны представить соответствующий пакет документов до 16:00 22 июня по адресу: город Баку, проспект Зии Буниятова, 38 C, 1969-й квартал (Бакинский дом МСП). Документы, представленные позднее указанного времени, будут возвращены без открытия.

Для получения информации желающие могут обратиться в единое окно Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов в Бакинском доме МСП, а также Пространство оказания имущественных услуг (город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рза Улутюрка, 20).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 faydalı qazıntı yatağı hərraca çıxarılır

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