В Азербайджане на аукцион выставляется 60 объектов госимущества

2 мая Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 60 объектов государственной собственности.
Об этом Report сообщили в Госслужбе.
На аукцион выставлены пакеты акций 5 акционерных обществ, 19 малых государственных предприятий и объектов, 36 транспортных средств.
В числе выставляемых на аукцион государственных объектов - имущественный комплекс, объект общественного питания, магазин, подземная парковка.
Стартовая цена привлекательного с точки зрения туризма ресторана "Шахдаг", расположенного в городе Огуз, составляет 56,6 тыс. манатов.
Со списком выставленных на аукцион объектов можно ознакомиться по