В Азербайджане на аукцион выставляется 60 объектов госимущества

2 мая Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 60 объектов государственной собственности.

2 мая Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 60 объектов государственной собственности.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукцион выставлены пакеты акций 5 акционерных обществ, 19 малых государственных предприятий и объектов, 36 транспортных средств.

В числе выставляемых на аукцион государственных объектов - имущественный комплекс, объект общественного питания, магазин, подземная парковка.

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