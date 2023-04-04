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В Азербайджане на аукцион выставляется 60 объектов госимущества

В Азербайджане на аукцион выставляется 60 объектов госимущества 2 мая Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 60 объектов государственной собственности.
Бизнес
4 апреля 2023 г. 11:00
В Азербайджане на аукцион выставляется 60 объектов госимущества

2 мая Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион 60 объектов государственной собственности.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

На аукцион выставлены пакеты акций 5 акционерных обществ, 19 малых государственных предприятий и объектов, 36 транспортных средств.

В числе выставляемых на аукцион государственных объектов - имущественный комплекс, объект общественного питания, магазин, подземная парковка.

Стартовая цена привлекательного с точки зрения туризма ресторана "Шахдаг", расположенного в городе Огуз, составляет 56,6 тыс. манатов.

Со списком выставленных на аукцион объектов можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 60 dövlət əmlakı hərraca çıxarılır

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